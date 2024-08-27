友達台南、中科廠房賣美光 處分利益47.18億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-27 17:44

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繼群創 (3481-TW) 賣廠後，友達 (2409-TW) 今 (27) 日也公告，出售台南廠及友達晶材中科廠部分不動產給記憶體廠美光，兩筆交易金額合計 81 億元，預計處分利益 47.18 億元，若以友達股本約 769.94 億元估算，貢獻每股純益約 0.6 元。

友達此次處分的台南廠不動產，位於台南市安南區科工段 351-362 地號之土地以及 89、89-1、89-2、89-3、89-5~89-10、379、379-1 建號之建物，土地面積約 8.73 萬平方公尺 (約 2.64 萬坪)、建物面積約 14.6 萬平方公尺 (約 4.41 萬坪)，交易金額 74 億元，預計處分利益 41.74 億元。

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而友達晶材處分的部分不動產為台中市后里區中科北段 27 號之建物，總面積約 3.25 萬平方公尺 (約 9831 坪)，交易金額 7 億元，處分利益 5.44 億元。友達晶材為友達 100% 持股子公司。