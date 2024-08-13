MSCI季度調整 鉅祥、昇達科兩產業龍頭獲納全球小型指數成分股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 08:54

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MSCI（明晟）今（13）日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數無新增、剔除台塑化 1 檔，全球小型指數成分股新增晟銘 14 檔，剔除全家 1 檔，季度調整結果將於 8 月 30 日盤後生效。

MSCI 季度調整 鉅祥、昇達科兩產業龍頭股獲納全球小型指數成分股

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MSCI(明晟) 今 (13) 日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數無新增、剔除台塑化 1 檔，全球小型指數成分股新增鉅祥 (2476-TW) 等 14 檔，其中包括鉅祥及昇達科 (3491-TW) 均屬沖壓及微波通訊產業龍頭，MSCI 最新的此一季度調整結果將於 8 月 30 日盤後生效。

沖壓件廠商鉅祥 (2476-TW) 爲產業龍頭，鉅祥持續布局車用、醫療及光學產品及擴張產能以提升獲利能力，也顯現在業績上，鉅祥 2024 年上半年稅後純益 5.15 億元，年增 81.18%，每股純益 2.55 元。鉅祥下半年接單看旺，7 月營收以 6.49 億元改寫歷史單月次高紀錄。

鉅祥 2024 年第二季營收 16.48 億元，毛利率 34.03%，季增 3.94 個百分點，年增 6.99 個百分點，稅後純益 2.92 億元，季增 30.51%，年增 21.3%，單季每股純益爲 1.41 元。鉅祥 2024 年上半年營收 30.53 億元，毛利率 32.22%，年增 5.14 個百分點，稅後純益 5.15 億元，年增 81.18%，每股純益 2.55 元。

鉅祥在 7 月營收以 6.49 億元改寫歷史單月次高紀錄，月增 18.97%，年增 32.1%，2024 年 1-7 月營收 38.14 億元，年增 11.84%。

鉅祥除在桃園觀音取得新廠生產基地並準備購入精鍍製程之外，在中國大陸惠州及菲律賓的新產能將陸續開出，目前除亞弘電 (6201-TW) 已在馬尼拉利馬科技園區內設廠並規劃擴充生產線之外，鉅祥也訂約在此一園區 取得廠房，預計在 2025 年 2 月交付廠房。

同時，鉅祥的上海廠更是接獲 AI 相關應用產品訂單， 法人圈預期，隨新產能加入，加上工控、車載及醫療營收比重逐漸上升，鉅祥未來營運、毛利率可逐步走高。目標是 2025 年達到 3C、車用和產業設備這三大產品比重各占三分之一。

昇達科在低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，在 2024 年第二季營收以 6.48 億元創新高年增 72%，昇達科今 (25) 日公布自結最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益 1.96 億元，單季每股純益達 2.82 元；2024 年上半年自結稅後純益 2.84 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.15 倍，每股純益 4.03 元。

昇達科 2024 年第二季營收 6.48 億元，毛利率 55.44%，季增 10.18 個百分點，年增 19.47 個百分點，第二季稅後純益 1.96 億元，季增 50.28%，年增 2.42 倍，單季每股純益達 2.82 元。昇達科 2024 年上半年營收 10.81 億元，毛利率爲 51.36%，年增 13.47 個百分點，2024 年上半年自結稅後純益 2.84 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 1.15 倍，每股純益 4.03 元。昇達科主管指出，2024 年上半年豐收的獲利佳績最大關鍵係來自於低軌衛星產業需求的熱度明顯提高，已超過公司在年初的預期。

根據資策會估計，2023 年全球衛星產業規模 3040 億美元，但到 2030 年則會成長至 5022 億美元，因應低軌衛星產業發展節奏的加速，昇達科除了積極應對客戶的產品開發需求外，在產能上也展開積極的規劃與建置，除了增加設備資本支出並在汐止購置廠房以拉高台灣的產能外，同時在越南與泰國兩地也同步設立海外營運據點。

昇達科 7 月營收也以 2.25 億元創新高，月增 5.1%，年增 57.02%，1-7 月營收 13.06 億元，年增 38.26%。