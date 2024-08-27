〈彰銀法說〉彰銀房貸餘額已接近警戒水位 撥貸速度出現「塞車」

彰化銀行 (2801-TW) 今 (27) 日舉行今年第二季線上法說會，彰銀發言人副總經理吳慧貞表示，針對目前受理房貸是否有限貸情形，她表示，觀察彰銀房貸餘額已接近警戒水位，雖持續正常受理，但撥貸速度已有「排隊」現象。觀察未來建商在開發建案會相對謹慎，加上許多因素導致成本上揚，預計下半年土建融放款成長動能會趨緩。