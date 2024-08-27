〈彰銀法說〉彰銀房貸餘額已接近警戒水位 撥貸速度出現「塞車」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-27 19:40
彰化銀行 (2801-TW) 今 (27) 日舉行今年第二季線上法說會，彰銀發言人副總經理吳慧貞表示，針對目前受理房貸是否有限貸情形，她表示，觀察彰銀房貸餘額已接近警戒水位，雖持續正常受理，但撥貸速度已有「排隊」現象。觀察未來建商在開發建案會相對謹慎，加上許多因素導致成本上揚，預計下半年土建融放款成長動能會趨緩。
央行日前請 34 家國銀喝咖啡並關切房貸撥貸情況，加上民眾抱怨貸不到款，吳慧貞表示，彰銀今年上半年房貸餘額為新台幣 4,490 億元，占個金放款 65%，Q2 新承作房貸金額約 430 億元，較 Q1 增加 110 億元；截至 7 月底，房貸餘額為 4,580 億元，年增 12%。若從 8 月 13 日數字觀察，房貸餘額已接近警戒水位，雖可受理收件，但因案件量多，以致撥款速度減緩，出現「塞車」，彰銀會持續存款優惠專案來吸收台外幣存款，分散房貸撥款速度，紓緩房貸資金需求。
針對下半年土建融市場，吳慧貞表示，房市景氣回溫、加上新青安房貸帶動下，自住買盤將持續進場，建商下半年仍有購置土地的推案需求，但短期國內央行降息不易，建商土地貸款成數受限、營建成本上漲，推升土地開發資金成本，加上近年建商累積大量推案，整體土建融市場需求將不如房貸積極，建商在開發建案、購地相對謹慎，此外，央行將提高存款準備率，考量年底或明年初碳費新制將上路等等不利因素都會增加成本壓力，預計下半年土建融放款成長動能將緩步增加。
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