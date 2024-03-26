〈彰銀法說〉目標海外獲利占比3成 新南向、東向每年設一海外分行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 17:37

彰化銀行 (2801-TW) 今 (26) 日舉行 2023 年第四季線上法人說明會，彰銀副總經理徐志誠表示，海外據點將增至 12 處，未來會以一年增設一海外分（子）行為目標，並朝向新南向、新東向國家來拓展版圖，目標讓海外佔獲利比重從 2023 年的 11%，成長到 3 成。

彰銀海外分行放款餘額，在 2023 年底達到新台幣 1,360 億元，較 2022 年的 1,200 億元大幅成長 13.78%。以地區別來看，歐美國家佔 51.98% 的比例最高，除中國以外的亞洲地區佔 34.97%，中國佔 13.05%。而除了中國呈現下滑，較前年減少 6.34%，歐美地區則大幅上揚 19.11%，其他亞洲國家也成長 15.34%，各佔 710 億元、480 億元。

針對海外布局，徐志誠表示，彰銀海外目前有 7 家分行、1 家中國子行及 1 家辦事處，加上澳洲雪梨分行在籌設中，日本大阪出張所已於昨 (25) 日開業，加上規劃申設的加拿大多倫多分行，海外據點將增至 12 處。未來會以一年增設一海外分（子）行為目標，持續拓展海外版圖，並擇選經濟穩定和發展中的新南向、新東向國家為主。