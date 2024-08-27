〈彰銀法說〉Q2資產及淨值創同季新高 年底申設馬來西亞納閩分行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-27 18:55

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彰化銀行 (2801-TW) 於今 (27) 日召開 2024 年第 2 季線上法人說明會，由發言人副總經理吳慧貞主持，會中公布第 2 季營運績效與下半年營運展望，彰銀今年第二季資產規模及淨值創歷年同季新高。手收較去年同期成長近 5 成，預估下半年可維持銷售動能。在海外布局上，預估在今年第四季向金管會申設馬來西亞納閩分行。

彰銀第 2 季整體獲利表現及業務動能持續提升，在核心業務穩定成長及財富管理業務表現優異的挹注下，累計合併稅後盈餘達新台幣 74.44 億元，較去年同期成長 6.19%，每股稅後盈餘 (EPS) 0.66 元，資產報酬率 (ROA) 0.25%、 股東權益報酬率 (ROE) 3.90%，資產品質在強化分散風險政策下維持良好水準，逾放比 0.16%，備抵呆帳覆蓋率提高至 778.69%。

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吳慧貞表示，受惠於台灣經濟活動持續活絡，彰銀上半年度的營運績效穩定上升，總存款量較去年同期成長 8.47%，其中台幣增加 10.41%、外幣增加 3.21%；總放款量較去年同期成長 8.76%，主要來自中小企業及房貸分別成長 12.22%、9.25%；財富管理業務表現優異，帶動整體手續費收益較去年同期成長近 5 成以上，預估下半年仍可維持銷售動能。

在海外布局上，彰銀指出，除近期已獲金管會核准之澳洲雪梨、加拿大多倫多外，預估在今年第四季向金管會申設馬來西亞納閩分行，並同步成立吉隆坡行銷服務處，持續拓展全球金融服務網絡。

彰銀於會中提到，臺灣因受益於 AI 商機與終端需求回升，加上就業市場穩定與股市交易活絡，帶動民間投資動能復甦，國內景氣將有望延續「溫熱」的態勢。對於下半年業務策略，將全力衝刺企金、消金、財富管理及財務操作獲利四大支柱，並持續調整授信結構，同時增加多元存款來源，擴大外幣存款基礎，把握財富管理商機，在台美利差縮窄的趨勢下，嚴密觀察國際市場變化。

面對利率變化、地緣政治風險、美國年底總統大選等不確定因素，彰銀表示將靈活調整投資部位的期間配置，也會審慎評估各項風險及保持充裕的流動性。