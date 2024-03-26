〈彰銀法說〉今年景氣內外皆溫 看好AI供應鏈 房市量價同步小升

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 18:05

彰化銀行 (2801-TW）今（26）日舉行 2023 年第四季法人說明會，副總經理王淑芳表示，國內景氣將由去年的「外冷內溫」轉為「內外皆溫」，看好 AI 供應鏈產業，央行升息半碼對銀行業是利多，將持續以自住剛需為主的新青安房貸，目標為房貸年成長 3%，及排名前 10 大，房市應會「量價同步小幅上揚」。

針對今年房市，王淑芳表示，土建融在利率上揚下，勢將增加建商成本，今年應以消化舊案或餘屋庫存為主，彰銀針對土建融資的新案審核也會趨於審慎和保守。

王淑芳表示，在政府新青安房貸專案催動下，自住型的剛性需求強勁，預估今年房市仍會小幅成長，建商的營建成本因國際物料修正而走緩，加上政府防炒房力道不減下，今年房價上揚的空間有限，展望今年整體房市應會呈現「量價同步小幅上揚 」。

在國內經濟續呈復甦下，若無重大利空或不利因素，彰銀預估整體房貸業務可望維持穩定成長，並持續爭取都更、危老及自住型房貸客群，擴增彰銀營建及房貸業務市場占有率，並致力於今年房貸營運量以年成長 3%，及排名前 10 大。

從產業面來看，王淑芳表示，國內景氣將由去年的「外冷內溫」轉為「內外皆溫」。製造業景氣可望隨著庫存去化告一段落、終端需求緩慢復甦好轉，看好 AI、HPC(高效能運算) 等新興科技商機延續，出口也會較去年改善，並帶動民間投資動能回溫。

此外，餐飲、觀光、批發零售等產業可望因加薪潮提升消費動能，有不錯的表現。重電產業受惠台電強化電網韌性計畫、綠能環保商機，今年前景亦值得期待。在各國邊境放寬所帶來的報復性旅遊下，航空客運需求仍將維持熱絡。

今年金融市場操作目標及策略，副總經理徐志誠表示，美國聯準會首度降息時點可能在六月，國內央行於上週升息後，今年應會維持貨幣緊縮政策，彰銀會觀察國際市場變化，把握高利率環境，分批買入政府公債，拉長持有時間，維持利息收益。

對於全球經濟與產業概況，王淑芳認為全球貿易動能可望好轉，但仍需注意地緣政治的風險，在通膨逐漸靠近各國央行目標下，應可望啟動降息，屆時可有助提振股、債市行情，惟仍須留意各國央行啟動降息時點與幅度是否符合預期。