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〈焦點股〉群創賣廠題材發威 恢復交易首日跳空鎖漲停

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-26 12:05

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左起為群創總經理楊柱祥及董事長洪進揚。(鉅亨網資料照)

面板廠群創 (3481-TW) 因辦理現金減資，股票從 8 月 15 日至 23 日暫停交易，今 (26) 日恢復交易，在減資加上南科廠出售題材挹注下，開盤跳空鎖漲停 16.65 元，排隊買單超過 7 萬張。

群創在 15 日晚間公告，以 171.4 億元出售南科四廠給台積電 (2330-TW)，處分利益估 147 億元，若以群創減資後股本約 789.2 億元估算，可望貢獻每股純益約 1.84 元。


營運方面，群創第三季總經理楊柱祥表示，由於下半年電視面未見強勁需求，加上產業仍處於供過於求的狀態，因此群創第三季調降產能稼動率 5 個百分點，藉此維持穩定獲利。

而受惠人工智能 (AI) 話題持續發酵，群創半導體扇出型面板級封裝 (FOPLP) 新事業亦備受關注，楊柱祥表示，第一階段 Chip-first 年底、明年首季開始貢獻營收；RDL-first 還在客戶驗證中，未來 1-2 年開始放量。

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群創面板減資

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