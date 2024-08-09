面板雙虎7月營收月減 友達併購挹注年增17%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-09 19:07
面板雙虎今 (9) 日公告 7 月營收，友達 (2409-TW) 受惠併購 BHTC 挹注，營收 248.64 億元，月減 1.4%、年增 17%；群創 (3481-TW) 營收 176.54 億元，月減 5.8%、年減 4.6%。
累計友達前 7 月營收 1586.69 億元，年增 16.9%。友達法說會預估，第三季顯示科技微幅季增、智慧移動受惠車用持穩、垂直場域則估中低個位數季減。
累計群創 7 月營收 1250.06 億元，年增 4.8%。以出貨量來看，群創 7 月大尺寸合併出貨量共計 904 萬片，月減 6.0%；中小尺寸合併出貨量共計 1597 萬片，月減 22.5%。
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