群創南科四廠售予台積電 處分利益估147億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-15 20:07

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面板大廠群創 (3481-TW) 今 (15) 日晚間公告，以 171.4 億元出售南科四廠給晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，處分利益估 147 億元，以群創股本約 789.2 億元估算，可望貢獻每股純益約 1.84 元。

群創在 7 月 30 日時就公告，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科 D 廠區 TAC 廠相關不動產，當時市場盛傳除了台積電外，記憶體大廠美光也有意購買，群創當時回應「不對傳言與臆測做任何評論」。

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而群創在今日公告與台積電簽訂合約出售廠房及附屬設施，群創表示，本案待南部科學園區管理局核准轉讓、標的資產所涉抵押權塗銷後始得轉讓，實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳。