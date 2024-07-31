〈友達法說〉推動營運三大支柱 智慧移動、垂直場域未來數年雙位數成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-31 20:09

面板廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日召開法說會，持續推動轉型，將事業分成三大支柱「Mobility Solution 智慧移動」、「Vertical Solution 垂直場域」、「Display 顯示科技」，預計未來幾年智慧移動、垂直場域都將有雙位數成長。

友達表示，消費型電子產品市場需求平穩回升，預計第三季顯示科技微幅季增、智慧移動受惠車用持穩，加上 BHTC 自第二季起併入，擴大車用事業成長動能，季對季可望持平；垂直場域則估中低個位數季減。

在三大支柱營運策略上，友達總經理柯富仁表示，以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，透過不同的營運結構，針對各自的挑戰與機會進行營運聚焦與優化，以期能夠降低面板產業景氣循環的影響。

柯富仁進一步指出，預計 2027 年智慧移動、垂直場域的營收比重過半，延續下去會提升更高，未來維持各三分之一，尤其是面板過往跟產能利用率有關，但因為車載、垂直場域的能見度較高，也有利穩定面板產能稼動率。