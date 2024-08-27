盤後速報 - 強新(5013)次交易(28)日除息0.9元，參考價33.1元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
強新(5013-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
首日參考價為33.1元，相較今日收盤價34.00元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|34.00
|0.9
|2.65%
|0.0
|2023/08/25
|36.35
|1.6
|4.4%
|0.0
|2022/08/29
|35.1
|2.0
|5.7%
|0.0
|2021/08/25
|35.7
|0.5
|1.4%
|0.0
|2020/08/20
|25.8
|0.5
|1.94%
|0.0
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