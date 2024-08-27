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鉅亨速報

盤後速報 - 強新(5013)次交易(28)日除息0.9元，參考價33.1元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


強新(5013-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為33.1元，相較今日收盤價34.00元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 34.00 0.9 2.65% 0.0
2023/08/25 36.35 1.6 4.4% 0.0
2022/08/29 35.1 2.0 5.7% 0.0
2021/08/25 35.7 0.5 1.4% 0.0
2020/08/20 25.8 0.5 1.94% 0.0

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