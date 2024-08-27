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鉅亨速報

盤後速報 - 燁輝(2023)次交易(28)日除權0.2元，參考價14.9元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


燁輝(2023-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。

首日參考價為14.9元，相較今日收盤價15.20元，權值合計為0.3元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 15.20 0.0 0.0% 0.2
2024/07/24 15.35 0.2 1.3% 0.0
2023/07/26 15.1 0.30153 2.0% 0.0
2022/08/30 15.95 0.0 0.0% 0.5
2022/08/09 15.9 0.5 3.14% 0.0

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