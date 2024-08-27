盤後速報 - 燁輝(2023)次交易(28)日除權0.2元，參考價14.9元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
燁輝(2023-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。
首日參考價為14.9元，相較今日收盤價15.20元，權值合計為0.3元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|15.20
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/07/24
|15.35
|0.2
|1.3%
|0.0
|2023/07/26
|15.1
|0.30153
|2.0%
|0.0
|2022/08/30
|15.95
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/08/09
|15.9
|0.5
|3.14%
|0.0
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