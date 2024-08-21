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鉅亨速報

盤後速報 - 強新(5013)下週(8月28日)除息0.9元，預估參考價33.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


強新(5013-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(8月21日)收盤價34.10元計算，預估參考價為33.2元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

強新(5013-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為盤元、不鏽鋼盤元、黑鐵絲、五金線材、螺絲、螺帽線材、。不鏽鋼線材、鍍鋅鋼線、鐵釘、鐵板、不鏽鋼板之製造、。加工及買賣業務、機械設備製造及製造輸出業、國際貿易業。近5日股價下跌0.15%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 34.10 0.9 2.64% 0.0
2023/08/25 36.35 1.6 4.4% 0.0
2022/08/29 35.1 2.0 5.7% 0.0
2021/08/25 35.7 0.5 1.4% 0.0
2020/08/20 25.8 0.5 1.94% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
強新34.10.29%

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加權指數法興(售) 槓桿5.09

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