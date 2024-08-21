盤後速報 - 強新(5013)下週(8月28日)除息0.9元，預估參考價33.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
強新(5013-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(8月21日)收盤價34.10元計算，預估參考價為33.2元，息值合計為0.9元，股息殖利率2.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
強新(5013-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為盤元、不鏽鋼盤元、黑鐵絲、五金線材、螺絲、螺帽線材、。不鏽鋼線材、鍍鋅鋼線、鐵釘、鐵板、不鏽鋼板之製造、。加工及買賣業務、機械設備製造及製造輸出業、國際貿易業。近5日股價下跌0.15%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|34.10
|0.9
|2.64%
|0.0
|2023/08/25
|36.35
|1.6
|4.4%
|0.0
|2022/08/29
|35.1
|2.0
|5.7%
|0.0
|2021/08/25
|35.7
|0.5
|1.4%
|0.0
|2020/08/20
|25.8
|0.5
|1.94%
|0.0
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