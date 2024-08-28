盤後速報 - 萬企(2701)下週(9月4日)除息0.28元，預估參考價12.77元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
萬企(2701-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。
以今日(8月28日)收盤價13.05元計算，預估參考價為12.77元，息值合計為0.28元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
萬企(2701-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為育樂。租賃。近5日股價上漲0.38%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|13.05
|0.28
|2.15%
|0.0
|2023/09/12
|12.65
|0.25
|1.98%
|0.0
|2022/09/14
|12.3
|0.165
|1.34%
|0.0
|2021/09/22
|11.9
|0.25
|2.1%
|0.0
|2020/09/01
|12.2
|0.4
|3.28%
|0.0
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