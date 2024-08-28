search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 萬企(2701)下週(9月4日)除息0.28元，預估參考價12.77元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


萬企(2701-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。

以今日(8月28日)收盤價13.05元計算，預估參考價為12.77元，息值合計為0.28元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

萬企(2701-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為育樂。租賃。近5日股價上漲0.38%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 13.05 0.28 2.15% 0.0
2023/09/12 12.65 0.25 1.98% 0.0
2022/09/14 12.3 0.165 1.34% 0.0
2021/09/22 11.9 0.25 2.1% 0.0
2020/09/01 12.2 0.4 3.28% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22370.660.84%
萬企13.05-0.38%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.01
加權指數法興(售) 槓桿5.32

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
萬企

73.68%

勝率

延伸閱讀


Empty