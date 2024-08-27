search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

是否買ZT製造部門？林憲銘：現在沒有想法且主導權在AMD

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-27 15:06

cover image of news article
緯創董事長林憲銘。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

AMD(AMD-US) 日前斥資 49 億美元 (約新台幣 1563.2 億元) 買下美國伺服器系統整合商 ZT Systems，且有意售出製造部門。對此，緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (27) 日表示，公司內部有了解，但目前沒有什麼想法，主導權仍在 AMD。 

在 AMD 併購 ZT Systems 前，ZT Systems 主要負責輝達 (NVDA-US)Blackwell 伺服器 L10(組裝及測試)，以及 L11(整機系統組裝)，並出貨給北美四大 CSP(雲端服務) 業者。在 AMD 宣布併購 ZT Systems 後，傳出有意出售製造部門，市場也高度關注將由誰接手。 


林憲銘今天出席第 40 屆台灣創投年會，針對此事指出，AMD 花費 49 億美元收購 ZT System，僅占 AMD 市值 2%，因此對 AMD 而言輕而易舉的事情。 

至於是否評估收購 ZT Systems 製造部門，林憲銘表示，產業人士都知道這個消息，但 AMD 後續如何切割，變數還很大，且主導權在 AMD 手上，「不過緯創內部當然會了解，只是目前沒有什麼想法」。 

市場認為，收購 ZT Systems 製造部門將有利搶攻雲端客戶，林憲銘則指出，緯創花費 1580 萬美元 (約新台幣 5.04 億元) 在加州買一個廠，在美國已經有基地，現在會專注於與緯穎 (6669-TW) 的合作，藉此提高在 AI 業務的綜效。 

文章標籤

AMDZT Systems輝達緯創AI伺服器

相關行情

台股首頁我要存股
緯創101.50.00%
緯穎1905-0.26%
超微半導體149.99-3.22%
輝達126.46-2.25%
美元/台幣31.930.35%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿14.44
加權指數法興(售) 槓桿5.62

延伸閱讀


Empty