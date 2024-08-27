英特爾於Hot Chips發表四篇技術論文 Xeon 6 SoC明年上半年問世

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-27 12:50

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英特爾 (INTC-US) 於 Hot Chips 2024 發表四篇技術論文，分別介紹 Intel Xeon 6 SoC、Lunar Lake 客戶端處理器、Intel Gaudi 3 AI 加速器和 OCI 小晶片，並公佈 Intel Xeon 6 SoC(代號 Granite Rapids-D) 最新細節，預計 2025 年上半年推出。

英特爾此次分享從資料中心、雲端和網路，到邊緣和 PC 等各種 AI 應用場景的最新進展，展現自家技術的深度與廣度，其中包括業界最先進、用於高速 AI 資料處理的首款全面整合光學運算互連 (optical compute interconnect，OCI) 小晶片。

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英特爾網路暨邊緣運算事業群技術長 Pere Monclus 指出，英特爾持續為消費性和企業 AI 應用推出各類平台、系統和技術，創造新的可能。隨著 AI 工作負載加重，公司運用豐富的業界經驗充分了解客戶需求，進而推動創新、發揮創造力並達到理想的商業成果。

雖然更高效能的晶片和更大的平台頻寬至關重要，英特爾理解到每個工作負載都面臨獨特挑戰，專為資料中心設計的系統無法輕易地直接挪到邊緣使用。英特爾對於跨領域運算的系統架構具備受肯定的專業知識，此絕佳優勢將推動新一代 AI 創新。

英特爾院士暨網路與邊緣運算晶片設計工程師 Praveen Mosur 說，基於全球超過 9 萬次邊緣部署所累積的知識經驗，這款 SoC 將成為英特爾目前為止最符合邊緣應用的最佳化處理器。從邊緣裝置擴展到邊緣節點，透過單系統架構和整合的 AI 加速功能，企業能更輕鬆、更有效率、更保密地管理從資料擷取到推論的完整 AI 工作流程，有助於改善決策、提升自動化程度，為客戶創造價值。

Intel Xeon 6 SoC 結合 Intel Xeon 6 處理器的運算小晶片以及基於 Intel 4 處理技術打造的邊緣最佳化 I/O 小晶片，使這款 SoC 的效能、能耗效率和電晶體密度與先前相比都有顯著改善。其他特色包括高達 32 個通道的 PCIe5.0、高達 16 個通道的 CXL2.0、雙埠 100G 乙太網路等。

Intel Xeon 6 SoC 還有專為提高邊緣和網路工作負載效能和效率的設計，包括新媒體加速，強化即時 OTT、VOD 和廣播媒體的視訊轉碼和分析能力；提高推論效能的 Intel Advanced Vector Extensions 和 Intel Advanced Matrix Extensions，可實現更有效率網路和儲存效能的 Intel QuickAssist 技術。

另外，針對客戶端 CPU SoC 資深設計工程師 Arik Gihon 探討 Lunar Lake 客戶端處理器，以及其設計如何提升 x86 處理器的能耗效率，並提供領先的核心、繪圖處理與客戶端 AI 效能。

全新 P-core 和 E-core 有著驚人的效能，與上一代產品相比，系統單晶片功耗可降低高達 40%。新的神經元處理單元 NPU 速度最多可提升 4 倍，執行生成式 AI 任務的表現優於上一代產品。此外，新的 Xe2 GPU 核心也將遊戲和繪圖效能提高到上一代的 1.5 倍。Lunar Lake 的更多詳細資訊將在 9 月 3 日的 Intel Core Ultra 發表會中分享。

至於 AI 加速器 Gaudi 3，首席設計工程師 Roman Kaplan 介紹需要大量運算能力的生成式 AI 模型訓練和布署。隨著系統從單節點擴充到數千個節點的大型叢集，也帶來了巨大的成本和能耗挑戰。

Intel Gaudi 3 AI 加速器運用最佳化的架構改善運算、記憶體和網路架構，解決了上述的問題；透過採用高效率的矩陣乘法引擎 (Matrix Multiplication Engines ，MME)、雙階層 (two-level) 快取整合和廣泛的 RoCE(RDMA over Converged Ethernet) 網路通訊等策略，Gaudi 3 AI 加速器能夠實現顯著的效能和能耗效率表現，使 AI 資料中心的運作更具成本效益與永續性，解決布署生成式 AI 工作負載時的可擴充性問題。

英特爾整合光學解決方案 (IPS) 事業部展示業界最先進的首款全面整合光學運算互連 (OCI) 小晶片，能與英特爾 CPU 共同封裝並處理即時資料。

首席工程師暨光學整合 (Photonics Integration) 負責人 Saeed Fathololoumi 介紹 OCI 小晶片，其設計可在長達 100 公尺的光纖上雙向支援 64 個通道、32 Gbps 資料傳輸。Fathololoumi 也說明 OCI 小晶片如何滿足 AI 基礎設施對更高頻寬、更低功耗和更大覆蓋範圍日益增加的需求。