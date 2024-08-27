攜程Q2收入增長14% 國際OTA平台總收入激增70%

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 16:00

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攜程集團 (CTRP-US) 周二（27 日）公布 2024 年第二季未經審計財務業績，國內外各業務繼續呈現增長態勢，得益於出境遊和本地遊快速增長，國內酒店預定年增約 20%，國際 OTA 平台總收入增長約 70%。

攜程表示，出境酒店和機票預訂已全面恢復至 2019 年疫情前同期的 100% 水準，顯著超越行業平均 70% 以上的國際航班恢復率。

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第二季，攜程淨營業收入 128 億元（人民幣，下同），年增 14%，月增 7%。淨利潤為 39 億元，第二季經調整 EBITDA 為 44 億元。經調整 EBITDA 利潤率為 35%，相比 2023 年同期為 33%。

住宿預訂營業收入為 51 億元，年增 20%，月增 14%。

交通票務營業收入為 49 億元，年增 1%。儘管交通票務預定量強勁增長，但由於機票價格在 2024 年第二季的波動，交通票務營業收入月降 3%。

旅遊度假業務營業收入為 10 億元，年增 42%，月增 16%。

商旅管理業務營業收入為 6 億 3300 萬元，年增 8%，月增 24%。

攜程集團共同創始人、董事局主席梁建章表示，在旅遊需求，尤其是跨境旅遊需求的強勁增長下，2024 年第二季實現了持續增長。