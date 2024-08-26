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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大跌2.7%，報111.14美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 22:31


Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間26日22:15股價下跌3.08美元，報111.14美元，跌幅2.7%，成交量40,728（股），盤中最高價113.75美元、最低價111.14美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.35%
  • 近 1 月：-5.01%
  • 近 3 月：+2.56%
  • 近 6 月：+4.17%
  • 今年以來：-11.93%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc111.23-2.62%

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