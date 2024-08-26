〈焦點股〉中東緊張局勢加劇 散裝船隊王領漲海運股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-26 10:58

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黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉 (Sayyed Hassan Nasrallah) 周日表示，會評估火箭彈和無人機襲擊以色列軍事目標的成效，再決定是否發動進一步襲擊。

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外電指出，真主黨此次主要目標是深入以色列境內 110 公里的一個軍事情報基地，是迄今為止最深的襲擊，距離以色列最重要大城市特拉維夫僅 1.5 公里，而以色列自昨日清晨 6 時起進入 48 小時的全國緊急狀態。

目前美國表態，對以色列防衛的承諾堅定不移，準備好支持以色列的防禦；法人指出，中東危機升級，勢必持續衝擊紅海運輸，短期運價恐難有跌價空間。

從基本面來看，慧洋表示，散裝市場尚處暑假淡季，但因全球夏季溫度頻創新高，燃煤發電需求量大增，推升散裝中小型船舶運價指數處高檔，其中，以載運煤礦為主的巴拿馬型日租金月增近 6%，推升 7 月營業利益率仍高達 36%。

慧洋強調，7 月傳統淡季不淡，可望推升第四季旺季更旺。