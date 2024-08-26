索尼攜手達發 推廣LDAC高音質藍牙音訊體驗

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-26 15:06

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索尼個人娛樂事業部專業解決方案部部長池澤良泰 (Yoshiyasu Ikezawa) 表示，索尼自 2021 年起與達發 (6526-TW) 建立密切的合作關係，成為《LDAC 技術合作夥伴》，未來將繼續與達發合作普及 LDAC，為客戶帶來高品質的聲音體驗。達發 LDAC 藍牙音訊晶片出貨至今已超過 7 千萬顆。

池澤良泰指出，達發主要為使用 LDAC 的音訊製造商提供技術支援，很高興能夠介紹兩家公司的努力，包括公司從達發獲得的成就。

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達發投入藍牙音訊晶片研發已超過 20 年，隨藍牙音訊技術規格的持續迭代，自 2016 年起，在市場的見證下，也成功幫助全球客戶加速品問世時間，迎來真無線藍牙耳機 (TWS) 的新音訊終端產品盛世。

達發資深副總經理暨無線通訊事業群總經理楊裕全指出，公司藍牙音訊技術與全球聲學領導者索尼 Sony 合作多年，達發也隨著 LDAC 新技術演進持續迭代，提升平台抗干擾能力，以先進技術的研發能力積極參與 LDAC 生態圈的發展，成為 Sony 最有價值的技術夥伴。

池澤良泰進一步表示，Sony LDAC 是一種音訊壓縮技術，用於透過藍牙傳輸高品質音樂。與 Subband Codec (SBC) 等現有藍牙壓縮技術不同，它可以處理高解析度聲源，無需降頻而犧牲音樂品質。使用者可以在支援 LDAC 的裝置之間無線享受高品質聲音，包括高解析度聲音來源和現有的聲音來源。

LDAC 符合日本音響協會 (Japan Audio Society) 提出之「Hi-Res Audio Wireless」認證的編解碼規範軟體，該規格定義了高解析音質的真無線藍牙耳機規格，擁有無與倫比的音質傳輸能力、高可靠性、多裝置相容的三大優勢。