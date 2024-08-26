〈日股盤後〉日元升至3周高點 半導體股下挫 日經收跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-26 14:49

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隨著日元走強至 3 周高點，日本股市周一 (26 日) 收低。日經指數收盤下跌 254.05 點或 0.66%，報 38110.22 點。東證指數收盤下跌 23.31 點或 0.87%，至 2661.41 點。

美元兌日元延續上周五 1.3% 的跌幅，周一盤中再跌 0.3%，至 143.97 日元。

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美國聯準會主席鮑爾的鴿派前景與日本央行總裁植田和男的鷹派立場形成鮮明對比。鮑爾暗示即將降息，並對實現聯準會 2% 的通膨目標表示信心，而植田近期的行動，包括意外升息，則強調了對緊縮政策的承諾。

半導體股走跌，晶片測試設備製造商 Advantest 下挫 2.5%，拖累日經指數走勢，晶片製造設備製造商 Tokyo Electron 下跌 2.4%。汽車相關股走跌，豐田汽車、本田汽車和日產汽車同步下挫。

家具和廚房用品零售商 Nitori Holdings 上漲 2.5%，是日經指數中表現較佳的個股。