〈日股盤後〉日經午盤回升收漲 市場觀望鮑爾最新表態

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-23 15:02

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在投資者反覆衡量日本央行總裁對外言論，並觀望美國聯準會主席鮑爾周五 (23 日) 稍後的發言，日股尾盤收高，逆轉先前跌勢。日經指數收盤上漲 153.26 點或 0.4%，報 38364.27 點。東證指數收盤上漲 13.32 點或 0.5%，至 2684.72 點。

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下午植田出面解釋，稱他的看法與副總裁內田沒有什麼不同。內田此前表示，央行不會在金融市場動盪時升息，植田最新的言論幫助日股尾盤反彈收漲。

周五日元兌美元一度升至 145.5 附近，但隨後貶至 145.86，但尾盤最後一小時又重現升勢。

據日本共同社報導，軟銀公司正在考慮向夏普提供 1,000 億日元規模的資金。軟銀力爭建設面向人工智慧（AI）的數據中心，正就買下夏普堺工廠的一部分展開談判，這一過程中提出了出資方案。不過，出資談判陷入僵局，能否實現尚不得而知。

受消息面影響，軟銀收盤上漲 0.64%，至 8474 日元，夏普則大漲近 7%，收 1018 日元。

另一方面，由於費城半導體股票指數隔夜下跌超過 3%，半導體股票普遍遭到拋售，晶片測試設備製造商 Lasertec、Advantest 及晶片製造巨頭東京電子、瑞薩電子均下挫。