〈陸港盤後〉 中國央行縮量續作MLF A股市場漲跌互見

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8 月 MLF 操作規模為 3,000 億，較當月到期規模少 1,010 億，央行為何縮量續作？民生銀行首席經濟學家溫彬認為，7 月央行降息之後，MLF 利率為 2.3%，較當前同業存單等利率仍相對偏高（8 月 23 日，1Y-AAA 同業存單收益率為 1.96%）。在此環境下，MLF 縮量續作，更能適應市場需求。

「考慮到 8 月 23 日美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會釋放出明確的降息信號，我國貨幣政策空間進一步打開。在內部穩增長、降成本需求提升和外部穩匯率壓力減輕的情況下，或可期待第四季政策利率的進一步調降。」溫彬指出，屆時 MLF 利率將跟隨 OMO 利率下調，且調降幅度有可能更大，以進一步縮窄 MLF 與存單等市場利率之間的利差。