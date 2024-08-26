〈陸港盤後〉 中國央行縮量續作MLF A股市場漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 16:30
中國 A 股市場三大指數周一（26 日）收盤漲跌互見，中國人民銀行（央行）縮量續作 1 年期中期借貸便利（MLF）操作，逆回購則淨投放人民幣（下同）4,189 億元。
滬指周一收盤漲 0.04% 報 2,855.52 點，深證成指漲 0.16% 報 8,194.65 點，創業板指跌 0.1% 報 1,545.31 點，兩市成交額合計 5,265 億元。
石油、有色、農業、建築類股走高，房地產、醫藥、汽車等族群上揚。
香港恒生指數周一收盤漲 1.06%，報 17,798.73 點，恒生科技指數漲 0.98%，報 3,502.96 點。
中國央行周一展開 4,710 億元 7 天期逆回購操作，操作利率 1.70%，與此前持平。央行同時展開 3,000 億元 1 年期 MLF 操作，中標利率維持 2.30% 的水準。
數據顯示，今日有 521 億元逆回購到期，8 月有 4,010 億元 MLF 到期。
「本周臨近月末，資金面有收緊態勢，也需要央行透過公開市場操作加大資金投放規模，有效控制 DR007 的波動性。這是今日央行展開 4,710 億元 7 天期逆回購操作，逆回購淨投放規模達到 4,189 億的主要原因。」東方金誠首席宏觀分析師王青表示。
王青指出，除了逆回購加量投放外，7 月 25 日央行已加場操作一次 MLF，規模為 2,000 億。如果將 7 月 25 日加場操作規模與今日操作規模合計，總體規模為 5,000 億，實際操作為增量續作 990 億。
「背後是當前處於政府債券發行高峰期，貨幣政策正在加大與財政政策的協調力度，控制政府債券融資成本。」王青說。
8 月 MLF 操作規模為 3,000 億，較當月到期規模少 1,010 億，央行為何縮量續作？民生銀行首席經濟學家溫彬認為，7 月央行降息之後，MLF 利率為 2.3%，較當前同業存單等利率仍相對偏高（8 月 23 日，1Y-AAA 同業存單收益率為 1.96%）。在此環境下，MLF 縮量續作，更能適應市場需求。
「考慮到 8 月 23 日美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會釋放出明確的降息信號，我國貨幣政策空間進一步打開。在內部穩增長、降成本需求提升和外部穩匯率壓力減輕的情況下，或可期待第四季政策利率的進一步調降。」溫彬指出，屆時 MLF 利率將跟隨 OMO 利率下調，且調降幅度有可能更大，以進一步縮窄 MLF 與存單等市場利率之間的利差。
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