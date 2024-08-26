〈房產〉新竹住宅大樓價5年漲幅直逼六成 超越新北躍升七都第二

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 11:14

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房仲業者統計七大都會區 2020 年至 2024 年之間各年度住宅大樓總價中位數變化，2020 年之際尚有桃園市、台中市、台南市與高雄市四大都會區總價中位數落在 1,000 萬元內，但到了 2024 年，總價中位數還在 1,000 萬元內則僅存台南市與高雄市，房價明顯上漲。而新竹縣市住宅大樓五年間總價中位數漲幅達 58.4%，七都中最強勁。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市是台灣高科技產業的重鎮，吸引眾多高科技就業人口移入新竹，帶動住宅需求增加。竹科的科技新貴所得普遍更高、購買力更強，也讓新竹住宅大樓房價中位數在 2020 年時為 1,190 萬元，2024 年一舉衝上 1,885 萬元，漲幅達 58.4%，五年間增加 695 萬元。不僅漲勢凌厲，中位數也超越新北市、僅次於台北市。

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台北市住宅大樓總價中位數近五年則是維持在 2,500 萬元上下，也是七都中房價變動最為平穩的縣市。陳金萍指出，雖然台北市房價位居全台之冠，但是絕大多數的民眾薪資成長有限，購屋負擔能力跟不上房價上漲速度，因此，往往出現犧牲坪數以控制總價的「小宅化」現象，導致台北市近五年住宅大樓總價中位數不增反減。

全台七都住宅大樓房價中位數 1,000 萬元以下的縣市，在 2020 年時有桃園市、台中市、台南市、以及高雄市 4 個都會區，近幾年隨著房價上漲，到了 2024 年則僅剩下台南市與高雄市。

陳金萍說明，台南市、高雄市二都受到科技產業帶動，尤其南部科學園區產值表現亮眼，帶來大量工作機會，帶動當地購屋需求，近年房價也有顯著上漲，台南市、高雄市住宅大樓總價中位數五年均成長超過四成，漲勢明顯，但因台南市、高雄市房價在七都之中，基期相對較低，總價中位數尚未突破 1,000 萬元大關，是唯二房價相對親民的都會區。