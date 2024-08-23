〈房產〉高雄左營整排透天厝成交5.6億元由建商打包 創區域新高價
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-23 11:14
房價走高的底氣之下，高雄再現霸氣地產買家，內政部實價登錄最新揭露，今年 4 月，左營區出現多筆總價破億元的透天交易位於左營區民族一路上整排共 6 棟樓高 2 層、屋齡 55 年的老透天，由張姓自然人以總價約 5.6 億元，無貸款一次全部打包。
這筆交易買家為知名大咖建商董座，該筆交易包含地上物及周邊菜公段一小段土地共 9 筆地號，合計建坪約 135.3 坪、土地面積約 537.2 坪，如以成交總價換算地價，每坪土地單價飆破 100 萬元，約達 104.5 萬元，刷新該區段最高地價紀錄。
台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，該標的坐落於主要幹道民族一路上，周邊匯集左營高鐵特區、榮總生活圈及仁武霞海重劃區，加上近國道又具備福山國中小明星學區，自住需求強勁，距離台積電廠區、楠梓產業園區亦僅約 10 分鐘車程，區段機能佳、發展潛力豐沛，這整排透天房地原屬李姓家族成員共有，一樓附帶店面效益，可住可商，然而該建商近年在高雄積極佈局，推估本案主要目的是「買地」非買屋。
陳揚智指出，該筆交易的土地，屬於高容積率的住五用地，加上地上物屋齡屆 55 年，若循危老重建可另享容積獎勵，整合後地形雖不方正，但逾 500 坪基地，去無存菁後仍有利開發規劃，評估區段未來紅利，以破百萬地價成交符合市場行情。由於該基地周邊多為老舊透天，往後推出高樓建案，可具備景觀優勢，而北高雄近來迎接高科技移民潮，該商圈鄰近少數新案最高單價已站上 4 字頭，左營高鐵特區最高單價更已衝上 6 字頭，以該筆交易的成交地價推算，將來若推出大樓案，每坪單價應坐 4 望 5。
高雄霸氣掃樓不只一樁，今年初，郡都建設也豪擲約 9.3 億元，一次橫掃瑞豐夜市首排，約 10 棟透天店面，合計共取得約 404.2 坪商四用地，換算地價每坪約達 230 萬元。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄受台積電紅利，房市量能大爆發，吸引各大建商積極插旗搶地，不過優質區段的素地日漸稀有，所以整合附帶地上物土地，已成為投資人添補土地庫存的方式之一，且地上物如具店面效益，於開發前期亦可坐享收租養地紅利；然而隨囤房稅 2.0 新制上路，改採全國歸戶、全數累進模式課稅，本次交易建商以自然人名義一口氣購入 6 戶非自用住宅，加上全台各地住宅資產，累計戶數應至少 6 戶以上，根據財政部公佈的囤房稅 2.0 課稅標準，房屋稅率至少從 4.2％起跳，不過未來若進行危老重建或都更，仍可享房地雙稅減免，但對大咖建商來說，比起囤房稅，未來的推案紅利才是最主要的著眼之處。
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