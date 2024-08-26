〈房產〉房市熱 豪宅交易也大增值 西華富邦摘今年金牌獎
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 10:59
近期低總價住宅熱賣，豪宅市場也頗熱鬧豐收，實價揭露，信義區豪宅「國美信義商隱」中高樓層戶，屋主從預售時持有至今 12 年，以 1.1 億元轉手，帳面增值 2000 萬元；另外，南港經貿二路豪宅「大同璽苑」，今年 5 樓戶屋主長期持有逾 13 年出售，單價站上 107 萬，創社區新高，帳面上增值 3802 萬元，在今年增值豪宅榜單中名列第三。
台灣房屋南港世貿展覽館加盟店店長曹健中表示，南港 2014 年底因北市府端出東區門戶計畫，大坪數預售豪宅曾衝上百萬行情，不過因區域利多尚未到位，2017~2020 年出現賠售案例，但近年南港的建設利多豐富，包括日式百貨商場南港 LaLaport、「南港之星」公辦都更案、南港轉運站 BOT 案等，帶動區域房市價格，預售住宅案均價 120 萬元上下，經貿園區附近的大坪數豪宅包括「大同璽苑」、「日升月恆」、「華固天匯」等，如今挺過低迷期，近期中古豪宅單價已突破百萬元，買方大多回台置產的台商或國內企業主。
台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年截至目前為止，台北市億級豪宅轉手增值的前五名交易，大直指標豪宅「西華富邦」就拿下前兩名，其中 18 樓原屋主 2015 年時取得價格為 1.9 億元，持有逾 8 年以 2.39 億元售出，帳面增值 4839 萬元，拿下今年豪宅轉手增值金牌獎。
第四、五名的增值豪宅交易，持有期間都不長，屋主約持有 3~5 年就轉售，像是「碧湖畔」的 17 樓屋主僅持有 3 年，就增值逾 3000 萬元。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，第一手豪宅屋主若在預售期間以相對低價購入，並持有一定期間，轉售通常賺多賠少，且如今正逢房市熱的時機點出脫，增幅表現多半亮眼；也有危機入市的且短期轉手增值的豪宅，像是「碧湖畔」持有僅 3 年多就轉售，主要是原屋主取得的 2020 年，為新冠肺炎爆發的年度，當時市場擔心景氣重演 SARS 的短期暴跌，因此買氣相對遲滯，所幸台灣防疫得宜，疫後更迎來大規模產業投資、股市維持高檔，房市亦搭上國內經濟活絡的順風車一路走揚。
第一建經研究中心副理張菱育說，在通膨的大環境下，長期持有房地產，大多能享有不錯的增值空間，若把握住「危機入市」的起漲點進場，增值速度還會更加鮮明！不過央行自 2021 年規範自然人購買高價住宅，貸款成數都降為 4 成，且無寬限期，加高進入豪宅市場的門檻，再加上短期持有的轉售獲利，會以高稅率課徵房地合一稅，以「碧湖畔」原屋主僅持有僅 3 年為例，稅率達 35%，因此獲利控怕會遭重稅壓縮。
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