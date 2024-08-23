〈房產〉新青安月核貸約700億 帶動5大銀行7月新增房貸飆1217億新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-23 11:39

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台灣央行公布 5 大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀) 新承做放款金額與利率，7 月 5 大銀行購屋貸款衝到 1217 億元，年增 1.16 倍，寫下此一數據公布 30 年以來的單月新高，由於新青安只能跟公股銀行承做，帶動數據走高，首購房貸由民銀轉進公股銀行帶動房貸金額走高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安一個月的核貸金額約 6、700 億元，但光是 5 大銀行一個月購屋貸款金額就高達 1217 億元，可能一方面市場熱絡包括交屋也多，一方面新青安超過 1000 萬元的部分也在公股承做，帶動金額寫下單月新高，央行可能參考許多數據後，提前踩煞車，避免後續風險升高，維護金融秩序穩定。

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統計顯示，新青安政策上路前五大銀行 24 個月平均月房貸金額為 579 億元，最近 3 個月平均五大銀行房貸為 1131 億元，顯示新青安申請狀況熱絡，加上市場買氣暢旺與交屋等需求，帶動 5 大銀行的房貸金額增加，不過 7 月寫下單月新高的 1217 億元，難免讓主管機關擔憂是否過熱，資金過度流向不動產。

曾敬德指出，央行主要還是希望銀行謹慎放款，資金留給有需要的首購、都更、危老與企業經營使用需要的不動產投資，非自用的不要往銀行搬錢，但銀行本身下半年開始面臨放款水位太高與風險增加等問題，陸續踩煞車，建議民眾購屋時要先問好房貸狀況，避免貸不到房貸的風險問題，也要將自備款多準備一點不能抓太緊。