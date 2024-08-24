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〈熱門股〉南仁湖股價衝上13年半來新高 遭列處置股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-24 11:20

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(圖：取自南仁湖湖口服務區臉書粉絲團)

國內休閒業者南仁湖 (5905-TW) 本周續漲 23%，股價最高衝上 24.9 元，創 2011 年 3 月以來新高，由於 8 月以來漲幅超過 40%，23 日起遭列為處置股；不過，中央銀行再度下重手打房，要求金融業收緊房貸資金，接下來是否衝擊營建題材股，仍有待觀察。

南仁湖表示，位於高雄文福段和新福七小段等二地點已積極規劃籌建，並預先完售，後續將再評估開發具潛力的不動產。


而在休閒育樂的業務上，南仁湖透過旗下 100% 持股的「海珹股份有限公司」經營，預估投入 3.8 億元進行裝修工程，將成中部首座海洋活體水族展示館，規劃有海洋科普教育基地，明年開幕。

此外，高雄海洋館 OT 委託經營案，預計 2026 年開幕，也將成為南台首個城市型海洋館。

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南仁湖營建建案熱門股

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