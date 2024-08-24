避險基金Third Point：蘋果股價還有上漲空間

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-24 01:34

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根據路透周五 (23 日) 報導，避險基金 Third Point 創始人兼執行長羅布 (Daniel Loeb) 認為蘋果股價還有上漲空間，如果其成功將人工智慧 (AI) 技術應用在 iOS 作業系統上的話。

羅布周五在給投資人的信中寫道：「儘管該股近期強勁上漲，但我們認為未來仍有很大的上漲空間，因為看好 AI 帶來的契機。」今年 4 月，Third Point 對蘋果建立持倉。

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羅布的公司管理約 110 億美元的資產，他在信中道，蘋果已經是該公司第二季五大贏家之一，當時該公司的 TP 離岸基金 (TP Offshore Fund) 上漲了 1.8%。今年上半年，該檔基金的報酬率接近 10%。

羅布繼續寫道，機構投資人對蘋果的「持股不足」，擔心該公司可能成為「人工智慧輸家」，但 Third Point 持不同觀點，指出「未來幾年」與 AI 相關的需求可能會推動蘋果的營收和獲利出現階段性改善。