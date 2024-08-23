路透：ECB官員支持9月再次降息 倘若歐元區經濟數據沒出意外

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 22:20

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路透周五 (23 日) 援引七名知情人士消息報導，有越來越多歐洲央行 (ECB) 決策者支持 9 月再次降息，除非未來幾周內歐元區經濟數據出現重大意外才可能延後降息。

金融市場已普遍預估 ECB 下個月將再次降息，一些人批評央行在 6 月首次降息前承諾過頭，決策者對下一步行動一直持謹慎態度。

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最近幾周有關經濟成長、薪資和物價的大量數據已開始動搖決策者，許多人越來越願意討論各自的觀點，他們表示數據正在滿足降息條件。

知情人士透露，ECB 官員對 9 月 12 日再次降息持開放態度，並列舉一系列理由：物價壓力正如預期般緩解，經濟增長低於預期，薪資增長放緩，以及聯準會 (Fed) 有關其寬鬆政策的訊號讓歐洲央行的工作變得更容易。

歐洲央行管理委員會成員卡薩克斯 (Martins Kazaks) 在 9 月份被問及降息時曾透露：「我們基本上達到了我們想要達到的水準。我們在 6 月的預估中假設今年還會再降息兩次，現在我看不出有什麼理由不堅持到底。」就在幾天前，芬蘭央行總裁 Olli Rehn 提出下月降息的理由。

據悉，私下的非正式談話顯示出對降息的廣泛支持，儘管大多數官員仍在等待進一步的數據，然後才最終確定其觀點。

ECB 決策者很少進行正式投票，多數決定都是在廣泛共識下通過的，這表明如果政策鷹派人士已經開始與 9 月降息的決定保持一致，那麼該決定不太可能引起爭議。

歐洲央行總裁拉加德對此舉的支持至關重要，但她尚未就 9 月的決定發出任何訊號，幾周以來也沒有就央行的政策發表公開評論。

對於上述報導，ECB 發言人拒絕置評。知情人士補充說，正式討論尚未開始，在 9 月 12 日之前仍有重要數據公布。

知情人士中有許多人被認為是保守派或鷹派，他們表示傳達這項舉措可能比做出決定本身更困難。

有些人擔心，降息可能引發市場對 10 月進一步降息的預期，他們迫切希望緩和投資人的押注，讓市場定價與季度降息保持一致。市場目前認為，9 月降息的可能性超過 90%，並預估今年剩餘時間內至少還會有一次降息，然後在 2025 年穩定降息。

至於支持降息的主要理由是，當通膨處於歐洲央行預期的軌道上時，寬鬆政策就在預料之中。雖然通膨率在夏季有所上升，但薪資壓力明顯在減弱，企業利潤也在吸收部分薪資上漲，因此潛在的價格壓力正在緩解。