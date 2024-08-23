路透：ECB官員支持9月再次降息 倘若歐元區經濟數據沒出意外
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-23 22:20
路透周五 (23 日) 援引七名知情人士消息報導，有越來越多歐洲央行 (ECB) 決策者支持 9 月再次降息，除非未來幾周內歐元區經濟數據出現重大意外才可能延後降息。
金融市場已普遍預估 ECB 下個月將再次降息，一些人批評央行在 6 月首次降息前承諾過頭，決策者對下一步行動一直持謹慎態度。
最近幾周有關經濟成長、薪資和物價的大量數據已開始動搖決策者，許多人越來越願意討論各自的觀點，他們表示數據正在滿足降息條件。
知情人士透露，ECB 官員對 9 月 12 日再次降息持開放態度，並列舉一系列理由：物價壓力正如預期般緩解，經濟增長低於預期，薪資增長放緩，以及聯準會 (Fed) 有關其寬鬆政策的訊號讓歐洲央行的工作變得更容易。
歐洲央行管理委員會成員卡薩克斯 (Martins Kazaks) 在 9 月份被問及降息時曾透露：「我們基本上達到了我們想要達到的水準。我們在 6 月的預估中假設今年還會再降息兩次，現在我看不出有什麼理由不堅持到底。」就在幾天前，芬蘭央行總裁 Olli Rehn 提出下月降息的理由。
據悉，私下的非正式談話顯示出對降息的廣泛支持，儘管大多數官員仍在等待進一步的數據，然後才最終確定其觀點。
ECB 決策者很少進行正式投票，多數決定都是在廣泛共識下通過的，這表明如果政策鷹派人士已經開始與 9 月降息的決定保持一致，那麼該決定不太可能引起爭議。
歐洲央行總裁拉加德對此舉的支持至關重要，但她尚未就 9 月的決定發出任何訊號，幾周以來也沒有就央行的政策發表公開評論。
對於上述報導，ECB 發言人拒絕置評。知情人士補充說，正式討論尚未開始，在 9 月 12 日之前仍有重要數據公布。
知情人士中有許多人被認為是保守派或鷹派，他們表示傳達這項舉措可能比做出決定本身更困難。
有些人擔心，降息可能引發市場對 10 月進一步降息的預期，他們迫切希望緩和投資人的押注，讓市場定價與季度降息保持一致。市場目前認為，9 月降息的可能性超過 90%，並預估今年剩餘時間內至少還會有一次降息，然後在 2025 年穩定降息。
至於支持降息的主要理由是，當通膨處於歐洲央行預期的軌道上時，寬鬆政策就在預料之中。雖然通膨率在夏季有所上升，但薪資壓力明顯在減弱，企業利潤也在吸收部分薪資上漲，因此潛在的價格壓力正在緩解。
此外還有一個日益壯大的陣營擔心經濟成長疲軟。期待已久的經濟反彈未能實現，歐元區最大經濟體德國在工業產出嚴重下滑的情況下正努力躲開衰退。
知情人士說：「我們需要確保不會過度抑制經濟成長，因為軟著陸並非大勢已定之事。」然而知情人士一致認為，ECB 不能再拖延讓通膨回到 2% 的目標，認為這一目標將在 2025 年底達到，沒有理由拖到 2026 年。
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