材料-KY 5月營收10.14億元年增31.25% 創歷史同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-06 18:52

材料 - KY(4763-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2024 年 5 月營收為 10.14 億元，月減 10.87%，年增 31.25%，為同期新高。主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價也隨之維持高檔。此外，在客戶需求維持強勁下，為穩定供應絲束給客戶，規劃 5 月及 6 月二階段停工歲修進行新、舊廠管線對接，致使絲束出貨略受影響。

材料 - KY2024 年 1-5 月累計營收為 57.65 億元，較去年同期成長 86.58%，也改寫同期歷史新高。

展望 2024 年，材料 - KY 由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。目前訂單能見度相當良好，2024 年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

材料 - KY 產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，預計 2025 年第二季完成 35,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設廠生產絲束，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料 - KY 除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 往兩大策略方向布局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢包括把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。同時因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，以佈局並增加多樣化產品。

材料 - KY 經營團隊積極開發的長絲等新產品，尋求進一步產品的市占提高，材料 - KY 的膠粒產品並打入大陸手機品牌廠包括華爲、小米及 Vivo 的供應鏈。

二醋酸纖維長絲爲目前材料繼絲束產品持續擴產的產品，， Eastman 對中國大陸的供應量接近 1 萬噸 / 年，立陶宛供應量約 1,000 噸 / 年。而國內總的需求量約為 2 萬 5,000 噸 / 年，顯示中國大陸目前仰賴進口，市場需求大。

材料 - KY 目前對長絲纖維的擴充規劃目標，將規劃倍數擴充到每月 500 噸的產能。材料 - KY 董事長王克璋指出，長絲市場預估未來 5 年仍是供應吃緊的緊俏狀況。