材料-KY積極開發長絲等新產品 打入大陸手機品牌廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-30 10:59

材料 - KY(4763-TW) 在目前絲束產品仍爲市場高強度需求同時，經營團隊積極開發的長絲等新產品，尋求進一步產品的市占提高，材料 - KY 的膠粒產品並打入大陸手機品牌廠包括華爲、小米及 Vivo 的供應鏈。

二醋酸纖維長絲爲目前材料繼絲束產品持續擴產的產品，董事長王克璋今 (30) 日在股東會中指出， Eastman 對中國大陸的供應量接近 1 萬噸 / 年，立陶宛供應量約 1,000 噸 / 年。而國內總的需求量約為 2 萬 5,000 噸 / 年，顯示國內目前仰賴進口，市場需求大。

材料 - KY 指出，長絲行業正處於成長期，行業下游需求旺盛，行業內企業數量還處於上升階段，醋酸纖維性能優良，用途廣泛，產品附加值高，醋酸長絲的生產過程能耗低發展、污染小，原料可以再生，適合可持續，這對企業增強市場競爭力和保持可持續發展具有十分重要的意義。當前醋酸面料已廣泛應用到最近流行的新中式（如：盛唐牡丹）服裝中，醋酸紗線含量高達 85% 以上。

材料 - KY 目前對長絲纖維的擴充規劃目標，將規劃倍數擴充到每月 500 噸的產能。王克璋指出，長絲市場預估未來 5 年仍是供應吃緊的緊俏狀況。

材料 - KY 的膠粒產品並打入大陸手機品牌廠包括華爲、小米及 Vivo 的機殼供應供應鏈，華爲並有實際的新機折疊機 PK2 款出貨上市，公司認為，在市場 NB 等產品在 ESG 的訴求也可能採用。