東科-KY Q2 EPS 3.55元創歷史同期新高 法說會27日登場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-23 20:00

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揚聲器系統商東科 - KY(5225-TW) 今 (23) 日公布 2024 年第二季及上半年財報，得益於產品組合優化及營運效率提升，獲利表現亮眼，第二季稅後淨利 2.66 億元，年增 101.4%，每股純益為 3.55 元，創下歷史同期新高，東科 - KY 表示，詳細營運狀況將於 8/27 舉行法說會說明。

東科 - KY 第二季營收 30.7 億元，季增 11.1%，年增 21.3%；毛利率 18.9%，季增 3.2 個百分點，年增 3.1 個百分點；營業利益 2 億 4,099 萬元，季增 55.1%，年增 67.1%；營益率 7.8%，季增 2.2 個百分點，年增 2.1 個百分點。稅後淨利 2.66 億元，季增 44.0%，年增 101.4%，；淨利率 8.7%，季增 2 個百分點、年增 3.4 個百分點；每股純益 3.55 元。

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東科 - KY 上半年累計營收 58.3 億元，年增 28.2%；毛利率 17.4%，年增 2.5 個百分點；營業利益 3 億 9,639 萬元，年增 71.9%；營益率 6.8%，年增 1.7 個百分點；稅後淨利 4.51 億元，年增 124.9%；淨利率 7.7%，年增 3.4 個百分點，每股純益 6.08 元。

東科 - KY 表示，第二季營運表現呈現「三率三升」，毛利率、營業利益率及稅後淨利率均較上一季度和去年同期有顯著提升，創下公司上市以來同期最佳紀錄，公司對全年營運展望持續保持正向樂觀態度，將於 27 日舉行法說會，進一步說明營運狀況。