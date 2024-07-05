材料-KY 6月營收10.44億元創同期新高 今年營運可望再創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 19:01

材料 - KY(4763-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收 10.44 億元，創同期新高，月增 2.93%，年增 24.6%。主要由於絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價也隨之維持高檔。在客戶需求維持強勁下，為穩定供應絲束予客戶，故規劃二階段停工歲修 (5 月及 6 月) 進行新、舊廠管線對接，致使絲束產能減少，出貨略受影響。

材料 - KY 2024 年第二季營收爲 31.95 億元，季減 11.57%，年增 35.01%，2024 年 1-6 月營收 68.09 億元，創同期新高，年增 73.36%。

材料 - KY 主管指出，2024 年由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另材料 -KY 看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年度，且 2024 年有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

材料 - KY 產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成 3 萬 5,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資投資案，並前往新加坡設立子公司，爲進一步的前進計畫進行準備。

材料 - KY 除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 往兩大策略方向佈局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，以佈局並增加多樣化產品。