〈世芯股東會〉不排除分割股票 今明年營運續創高 2026進入爆發期

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-30 12:02

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (30) 日召開股東會，總經理沈翔霖表示，公司持續專注 HPC/AI 領域，整體客戶需求相當強勁，看好今年營運續創新高，明年也有信心達成每年營收年增 3 成的目標，後年在迎來新一代晶片加持下，營運會進入爆發期；同時也指出，公司不排除進行股票分割。

股東針對毛利率提問，財務長王德善坦言，第一季毛利率跌破 2 成，主要因首季是委託設計服務 (NRE) 營收認列的淡季，而設計營收是影響毛利率很關鍵的因素，在量產營收成長速度非常快之下，公司會努力撐住毛利率。

展望後市，沈翔霖指出，2025 年不會像今年這麼高的成長，但有信心達成過往每年營收年增 30% 的目標，2026 年受惠客戶推出新一代晶片，營運會有非常大幅的成長，但在效益顯現前會有過渡期，公司正持續努力接洽新的大型客戶。

另外，小股東也提問股票股利、股票分割，王德善說，這兩項都有討論過，不過，以公司營運規模來看，股票股利因會膨脹股本，短期仍希望保持小而美，股票分割則有參考過去台股分割的實例，有些結果不錯、有些不盡人意，目前沒有排除分割的可能性。