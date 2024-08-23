外資狂敲新光金近16萬張 不放棄搶親的中信金遭賣超近5萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-23 19:00
台股今 (23) 日小漲 9 點作收，周線在連拉 2 根長紅 K 後出現黑 K，全周下跌 191 點，外資單日賣超 19 億元，台指期淨空單增加 1770 口來到 3.48 萬口；昨天宣布的「新新併」成了外資買盤的重點，除了大買新光金近 16 萬張外，也買超台新金 8732 張，不放棄搶親的中信金則遭外資賣超近 5 萬張。
新光金今天爆出 12 萬張新天量，外資買超新光金 (2888-TW)15.99 萬張、台新金 (2887-TW)8732 張、永豐金 (2890-TW)8228 張、玉山金 (2884-TW)5566 張、兆豐金 (2886-TW)4624 張、富邦金 (2881-TW)4324 張，另有華航 (2610-TW)6229 張。
電子股方面，外資買超較多的有昇陽半導體 (8028-TW)5852 張、均豪 (5443-TW)4825 張、中華電 (2412-TW)4025 張、金寶 (2312-TW)3802 張、威盛 (2388-TW)3763 張、緯創 (3231-TW)3300 張等電子股。
外資賣超最多的是中信金 (2891-TW)4.99 萬張、遠東銀 (2845-TW)8435 張、元大金 (2885-TW)5907 張，另有中石化 (1314-TW)3.02 萬張、友達 (2409-TW)1.11 萬張、景碩 (3189-TW)8113 張、新纖 (1409-TW)6213 張等。
外資也賣超多檔 ETF，元大台灣 50 反 1(00632R-TW)3.67 萬張、國泰 20 年美債 (00687B-TW)2.32 萬張、復華台灣科技優息 (00929-TW)1.4 萬張、群益台灣精選高息 (00919-TW)1.33 萬張、國泰永續高股息 (00878-TW)1.03 萬張、中信美國公債 20 年 (00795B-TW)1.01 萬張等。
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