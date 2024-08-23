外資狂敲新光金近16萬張 不放棄搶親的中信金遭賣超近5萬張

台股今 (23) 日小漲 9 點作收，周線在連拉 2 根長紅 K 後出現黑 K，全周下跌 191 點，外資單日賣超 19 億元，台指期淨空單增加 1770 口來到 3.48 萬口；昨天宣布的「新新併」成了外資買盤的重點，除了大買新光金近 16 萬張外，也買超台新金 8732 張，不放棄搶親的中信金則遭外資賣超近 5 萬張。