〈台股盤後〉股王率千金股衝高翻紅收漲9點 新光金爆126萬張天量
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-23 14:38
台股今 (23) 日早盤雖然一度下挫逾 200 點，但在台積電跌幅收斂，高價千金股帶動下，尾盤翻紅小漲 9.22 點，收 22158.05 點，成交金額回升至 3049 億元，周線則在連續 2 根紅 K 線後翻黑，全周下跌 191 點。
台積電 (2330-TW) 今日小跌 2 元收 949 元、聯發科 (2454-TW) 也下跌 0.4%，鴻海 (2317-TW) 小漲，廣達 (2382-TW) 及台達電 (2308-TW) 則收平盤。
高價電子股今日普遍強勢，股王信驊 (5274-TW) 盤中股價最高來到 5335 元，再改寫新天價，收盤大漲 8.8% 來到 5330 元；弘塑漲 5.5%，股價重返 2000 元，祥碩、川湖等都有 5-6% 的漲幅、大立光、世芯 - KY、緯穎、嘉澤、健策等也收紅。
台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 昨日宣布換股合併，由於台新金折價 9% 併購，導致新光金今日開盤一度重挫，但收盤拉回平盤，成交量暴增至 126 萬張、台新金上漲 3%；同樣有意公開收購新光金的中信金 (2891-TW) 則下跌 1%。
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