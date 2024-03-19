NAND Flash 漲價持續至Q2 鎧俠、威騰稼動率率先恢復至9成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-19 17:24

研調機構 TrendForce 今 (19) 日表示，NAND Flash 漲價將持續至第二季，部分供應商為減少虧損、降低成本，並寄望今年重回獲利，今年三月起鎧俠 / 威騰率先將產能利用率恢復至近九成，其餘業者均未明顯增加投產規模。

TrendForce 指出，為因應下半年旺季需求，加上鎧俠 / 威騰本身庫存已處低水位，本次擴大投產主要集中 112 層及部分 2D 產品，可望在今年實現獲利，並進一步帶動 2024 年 NAND Flash 產業供應位元年增率達 10.9%。

製程方面，2024 年隨著 NAND Flash 價格反轉，供應商的庫存水位也開始逐步降低，為了維持長期成本競爭優勢，供應商也開始升級製程。其中，又以三星 (Samsung) 和美光 (Micron) 最積極，預估兩家業者今年第四季 200 層以上製程的產出將超過四成。

鎧俠和威騰 2024 年產出重心仍為 112 層，且受惠於日本政府補助支持，預計今年下半年將開始移入設備，增加 218 層產出，預估 2025 年 218 層產出更為積極。根據鎧俠目前的製程研發規劃，為了達成更佳成本結構，並寄望能在技術及成本上重回領先地位，218 層之後產品將直接邁入 300 層以上製程。

繼鎧俠 / 威騰後，目前觀察 NAND Flash 供應商將陸續於下半年增加投產，但隨著 PC 及智慧型手機買家第一季庫存水位持續上升，後續採購動能進一步收斂。