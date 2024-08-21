神盾UCIe IP為全球首家量產 搶進AI伺服器晶片

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-21 18:42

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IC 設計業者神盾 (6462-TW) 今 (21) 日宣布集團成長策略，剖析洞察未來三大市場成長動能，一是多晶粒架構透過 UCIe 連接裸晶與裸晶 (Die to Die) 或晶片與晶片(Chip to Chip)、二是先進封裝技術(CoWoS)、三是 AI 伺服器市場需求大增。

神盾在併購乾瞻科技後擁有強勢 IP UCIe，並專注開發類比高速傳輸 IP，如 LPDDR5x/DDR5, PCIeGen6/7, CXL 等，而安國併購星河則著重於先進製程與先進封裝 (CoWoS) 設計與投片服務，並預計規劃授權 Arm 最新一代 CPU IP， 透過神盾與安國之合作綜效積極搶攻 AI 伺服器市場。

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神盾的 UCIe 5 奈米 IP 為市面上唯一具有客戶量產經驗的 UCIe IP，且 3 奈米也已經過矽驗證，預計美系一線客戶將於後年量產，更積極規劃下一代 2 奈米 UCIe IP 設計；而安國先進製程及先進封裝 (CoWoS) 設計能力已獲得台積電允准，目前已有不少客戶積極洽談中。

最後再結合 AI 伺服器晶片的產品規劃，安國預計授權 Arm 最新一代 CPU IP，神盾集團將能成為全世界前幾名提供最新一代 Arm based AI 伺服器 CPU 晶片廠商。