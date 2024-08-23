正式接受民主黨總統候選人提名！賀錦麗：將走上新道路向前邁進

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 13:10

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美國副總統賀錦麗週四 (22 日) 出席民主黨全國代表大會(DNC)，並正式接受 2024 年民主黨總統候選人提名，並稱自己非常榮幸獲得民主黨的總統候選人提名，將跟民主黨的同事「共同規劃新的前進道路」。

賀錦麗穿著全黑西裝發表壓軸演說時，先感謝丈夫任德龍與總統拜登，接著談及自己的成長經歷跟奮鬥過程。她在演說中強調中產階層對美國的重要性，承諾會創造「機會經濟」，令所有人都有成功的機會，同時推動經濟發展和降低生活成本。她還承諾，若當選美國總統，將堅決支持烏克蘭和北約。

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賀錦麗還提到讓川普再次掌權的後果，並稱「就很多方面來說，川普是一個不正經的人，但讓川普重返白宮，引發的後果將極其嚴重」。她認為川普將帶來「混亂與災難」的日子，並指川普在 2020 年競選連任落敗時，竟對大選結果提出質疑。

賀錦麗並強調川普在豔星封口費案中遭判犯下 34 項重罪，審理他民事誹謗案的聯邦陪審團裁定，前總統川普曾性侵作家 E. Jean Carroll。

她說，川普第 2 任期會是什麼樣子，在右派「2025 年計畫」中都有詳細說明，讓川普重返白宮的後果極其嚴重。她要選民想像，身上有數條罪的川普，執政後將握有多龐大的權力。

賀錦麗了解川普是難纏對手，這場選戰還有得打，她最後呼籲選民出門投票，「為我們珍視的理想奮戰」。