持續升溫！無懼地震韓人遊日激增27% 專家直指兩大原因讓需求不減

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 17:16

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儘管日本 8 月 8 日發生規模 7.1 地震，但最新數據顯示，從南韓飛往日本的旅客人數跟去年相比有所增加。

根據仁川國際機場公司和南韓機場公司的數據，8 月 1 日至 20 日期間，約有 138.5 萬名旅客在南韓機場使用日本航線，無論出發還是抵達，這一數字比去年同期成長 20.8%，也較 7 月同期成長 6.3%。

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在這些旅客中，有 98.9 萬名乘客從仁川國際機場搭機赴日，剩下的 39.6 萬名乘客則南韓國內其他 6 個國際機場。

自 2022 年 10 月日本恢復免簽入境以來，使用日本航線航班的南韓旅客人數持續上升。