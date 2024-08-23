持續升溫！無懼地震韓人遊日激增27% 專家直指兩大原因讓需求不減
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 17:16
儘管日本 8 月 8 日發生規模 7.1 地震，但最新數據顯示，從南韓飛往日本的旅客人數跟去年相比有所增加。
根據仁川國際機場公司和南韓機場公司的數據，8 月 1 日至 20 日期間，約有 138.5 萬名旅客在南韓機場使用日本航線，無論出發還是抵達，這一數字比去年同期成長 20.8%，也較 7 月同期成長 6.3%。
在這些旅客中，有 98.9 萬名乘客從仁川國際機場搭機赴日，剩下的 39.6 萬名乘客則南韓國內其他 6 個國際機場。
自 2022 年 10 月日本恢復免簽入境以來，使用日本航線航班的南韓旅客人數持續上升。
數據也顯示，即便在日本因九州南部宮崎縣地震發布預警的 8 月 8 日至 15 日期間，乘坐日本航線的旅客也有 55.8 萬人次，比去年同期成長 26.8%。日本官方在 8 日強震後發出未來一周可能發生大地震的「巨大地震預警」，引發了民眾擔憂。
南韓航空業人士指出，儘管受日本大地震預警影響，但並未出現大量退訂情況，且日本氣象廳解除巨大地震預警後，赴日旅遊需求開始再次上升。由於日元持續疲軟，以及廉價航空公司持續供應便宜機票，短期內赴日旅遊需求料將持續下去。
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