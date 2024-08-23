獨立參選人小甘迺迪將退選挺川普！美媒：賀錦麗搖擺州領先局面恐生變

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 10:15

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就在民主黨總統候選人賀錦麗陣營為近期多個民調反超川普雀躍之際，多家外媒報導，今年美國總統大選獨立參選人小甘迺迪 (Robert F.Kennedy Jr.) 將於本周末宣佈退選，並很可能傾向於轉而支援川普，有評論稱這很可能給賀錦麗帶來致命一擊。

《CNN》和《紐約時報》均報導指出，小甘迺迪料將在當地時間週五 (23 日) 宣佈退選，轉而支援川普。

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根據之前公佈的民調，小甘迺迪支持率近 9%，雖然跟賀錦麗與川普難以抗衡，但由於目前兩人差距很小，因此在距離大選不到 3 個月的時候，小甘迺迪退選後倒向誰都很有可能給另一方帶來重大打擊。

報導也分析，除了因為賀、川兩人支持率不相上下而導致小甘迺迪個位數支持率起到大作用外，小甘迺迪的支持者也可能將在很大程度上影響搖擺州的選舉結果。

這次重大變數的另一個證據是，小甘迺迪競選搭檔沙納漢 (Nicole Shanahan) 週二 (20 日) 對外放話稱小甘迺迪正考慮支持川普，「甘迺迪繼續參選恐分散川普所獲的支持，從而幫助民主黨總統候選人賀錦麗當選」。

川普聽完沙納漢的話後立刻改口稱讚甘迺迪，但 4 個月前他還在大罵小甘迺迪是「民主黨的傀儡」和「激進的左派自由主義者」。

雙方陣營這樣的公開表述也能看出小甘迺迪退選後很可能轉頭支持川普，川普突然從對小甘迺迪的斥責變成稱讚，也說明這一變數的突發性和重要性，將給共和黨帶來實質性好處。

美媒透露稱川普長子小川普、福斯新聞前王牌主播卡爾森等一直在幕後遊說小甘迺迪，希望他加入川普陣營。

分析也認為小甘迺迪若最終如期轉頭支持川普，或許是他此次參選如意算盤中的關鍵一環，並且他很可能是抓準時機，在反覆待價而沽後做出的重要決定，因為雖然他的支持率只有 8% 左右，但卻很可能在這個時間點上扮演關鍵角色，左右大選結果。

首先，正在舉行的民主黨代表大會聲勢浩大，幾任美國民主黨總統輪番攻擊川普，使其在輿論上不利，小甘迺迪的加入有望將目光重新拉回川普。其次，上周數項重要民調都顯示賀錦麗開始反超川普，加上川普競選團隊傳出雜音稱「有點壓不住賀錦麗的氣勢」，小甘迺迪此時加入可能有望令共和黨內雜音重新歸於平靜，增進內部右派保守派的團結。