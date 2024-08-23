信驊上調BMC採用率 股王飆漲8%寫5,335元新天價

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-23 13:03

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外資今 (23) 日看好，信驊 (5274-TW) 受惠遠端管理晶片 (BMC) 在輝達 (NVDA-US)AI 伺服器中搭載量提升，將挹注未來營運，也帶動股價今日逆勢大漲，最高衝上 5,335 元，強漲 8.88%，創下歷史新高價。

外資表示，每台 AI 伺服器所需的 BMC 數量較先前預估增加，預計 GB200A NVL36 需要 39 顆 BMC，GB200 NVL36 則從 45 顆上調到 49 顆，GB200 NVL72 數量更從 81 顆增加至 87 顆，主要用於電源架和外掛交換器。

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展望下半年，外資預估，信驊第三季營收季增 29-36%，毛利率與上季持平，約 63.2-64.7%，第四季營收也可維持本季，且因產品組合優化且庫存提列減損影響淡化，毛利率可望小幅增長至 64-65.5%。