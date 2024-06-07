〈熱門股〉信驊啖AI伺服器商機 周漲17%穩坐股王

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-08 10:31

股王信驊 (5274-TW) 本周在 COMPUTEX 釋出最新展望，指出輝達 (NVDA-US) 新一代 Blackwell 平台問世後，將帶動更多伺服器遠端管理控制晶片 (BMC) 需求，本周在資金積極卡位下，創下歷史新高價 4465 元，週五終場收在 4290 元，漲幅達 17.7%，穩坐股王寶座。

信驊以輝達 Hopper 平台為例，GPU 對 BMC 數量大概是 1 比 0.375，但新一代 Blackwell 平台，兩者比例將成為 1 比 1.25，等同一顆 GPU 就要配備 1.25 顆 BMC，增長幅度是 2.3 倍，也高於過往通用伺服器 1 比 1 的比例。

信驊看好，現在通用伺服器、AI 伺服器營收比重分別是 85%、15%，根據市場對未來 AI 伺服器的預估進行推算，到 2030 年，兩者的營收貢獻就會達到各半，凸顯 AI 伺服器需求高速成長。