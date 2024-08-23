心臟不大別來特斯拉！又一高層掛冠 馬斯克核心團隊剩左右護法

鉅亨網編譯許家華 2024-08-23 11:15

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面臨電動車熱情降溫之際，特斯拉 (TSLA-US) 再次失去一位資深高管，長期擔任財務與業務運營副總裁的 Sreela Venkataratnam 在特斯拉工作 11 年後周三宣布離職。她在 LinkedIn 上表示，希望能夠休息，花時間陪伴家人、重聚老友，並專注於個人健康。

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Venkataratnam 的離職成為特斯拉今年內又一位高層主管的辭職，這一波辭職潮已經包括至少 6 位高層，與特斯拉近期的大規模裁員及超充電器團隊的幾乎解散有關。特斯拉在 4 月中旬組織重組後，3 位高管在短短兩週內相繼辭職，包括投資者關係副總裁 Martin Viecha、高級副總裁 Drew Baglino 及公共政策與商業發展副總裁 Rohan Patel。

這一輪特斯拉高層離職潮始於去年 8 月，當時特斯拉前財務長 Zach Kirkhorn 宣布離開，會計官 Vaibhav Taneja 頂替了這個職位。目前在特斯拉官網的核心領導團隊中，只有馬斯克、朱曉彤（Tom Zhu）和 Taneja 三個人的名字。

(圖片來源：官網截圖)

在她的告別文中，Venkataratnam 回顧了自己在特斯拉的非凡旅程，提到她加入時公司年營收不足 10 億美元、市值低於 40 億美元，而她離開時年營收接近 1000 億美元、市值在疫情期間達到 1 兆美元。她也指出，特斯拉最近面臨市值縮水 30%、招聘減少及工作裁減等挑戰，甚至暫停了夏季實習計畫。

Venkataratnam 對於自己在特斯拉的經歷表示感激，並希望未來能找到與特斯拉相似的機會。她的同事們在祝福中提到，在艱難的日子裡與她共事的美好時光。她也強調，特斯拉的工作環境不適合心智不夠強硬堅定的人。

此外，特斯拉的產品發布主管 Rich Otto 今年 5 月也因裁員而辭職，他表示這些裁員影響了公司的士氣，並強調優秀的公司需要兼具優秀的人才和產品，兩者的平衡對於公司文化至關重要。

Venkataratnam 的離職對特斯拉的影響不容小覷，因為她在公司內部擔任重要角色，協助推動多項業務成就。隨著馬斯克專注於全自動駕駛和人工智慧，並進行一系列高層調整，這些變動可能會對公司的未來發展產生影響。

在 Venkataratnam 離職消息發出後，特斯拉周四 (22 日) 股價下跌 5.65%，回落至 210.66 美元，且低於其 50 日移動平均線。然而，儘管 2024 年股價迄今下跌約 15%，但自 4 月低點以來，股價回升約 60%。分析師對特斯拉的未來持樂觀態度，並建議投資者在 10 月即將到來的機器人出租車發布會前持有該股。

電動車熱情降溫 馬斯克轉向 AI、自動駕駛

種種跡象顯示，因缺乏亮眼新品，且競爭加劇和美國消費需求下降，特斯拉的汽車銷售量正處於較去年同期下降的情況。儘管增加了新車型 Cyber​​truck 電動卡車，特斯拉今年上半年的交車量仍減少 6.6%，同時為了消化庫存，該公司第二季的汽車產量也比去年同期減少 14%。

面對越來越大的競爭壓力，馬斯克的策略也出現了明顯的偏好。他現在將特斯拉定義為人工智慧和機器人公司，汽車業務方面，則是一心關注「自動駕駛」。特斯拉正大力投資自動駕駛軟體，以及自動駕駛計程車 Robotaxi。