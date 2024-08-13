Cybertruck 訂單暫停、川普專訪 動盪一周後 特斯拉開局平靜走低
鉅亨網編譯許家華 2024-08-13 12:20
經歷了非常動蕩的一周後，特斯拉 (TSLA-US) 投資者本周可以趁波動緩和而稍作休息了。
特斯拉雖然盤前交易上長，但開盤後全日走低，最終下跌 1.25%，收每股 197.49 美元。標普 500 指數持平，道瓊工業指數下跌 0.4%。
相較上周的動盪來說，周一是相較平靜的開端，過去一周特斯拉股價共 3 次上漲或下跌逾 3.5%，且上周收低近 4%。大多數情況下，個股交易隨著美股波動而上下震盪。
以特斯拉本周開局來說，投資者消化了有關 Cybertruck 電動皮卡的消息。特斯拉網站不再接受最低價位 (60990 美元起) 版本 Cybertruck 的訂單。
這項變化就在近幾日，特斯拉沒有回應該變動是何時做出決定，以及何時又能重啟接受低價位 Cybertruck 訂單的置評請求。
特斯拉低價版 Cybertruck 尚未出貨，預計 2025 年才能交貨。特斯拉已接獲數十萬份的 Cybertruck 訂單，可能不希望其累積訂單繼續增加，且汽車買家通常也不希望等待一年以上才能交貨。
除了 Cybertruck 的消息，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 專訪美前總統川普也是一項消息。
美國共和黨總統候選人川普在美東時間周一 (12 日) 晚間 8 點 (台灣時間 13 日早上 8 點) 在社群媒體 X，接受馬斯克的直播訪問，但在預定開始前幾分鐘，X 平台遭網路攻擊而故障中斷，導致專訪延誤約 45 分鐘才開始。
馬斯克表示，這次大規模網路攻擊顯示有很多人反對川普開講。川普談及上個月的賓州遇刺事件，接著談及俄羅斯總統普丁、北韓領導人金正恩，以及他對北約、移民和一些犯罪問題的看法。
雖然川普長期以來一直是電動車的批評者，但在獲得馬斯克支持後，他改口稱支持電動汽車。
特斯拉股票沒有對這些事件做出重大反應。然而，Truth Social 營運商川普媒體科技集團 (DJT-US) 卻跌逾 5%，收每股 24.88 美元，因為投資者正在權衡川普重返 X 對 Truth Social 的衝擊。
截至周一，特斯拉股價今年下跌近 21%，但較 4 月底創下的近 139 美元 52 周盤中低點上漲約 42%。
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