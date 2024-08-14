特斯拉全面叫停建廠 馬斯克擱置全球擴張野心？

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:20

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特斯拉近日宣布，全面叫停其建廠計畫，這一消息引發了業界的廣泛關注。

特斯拉 (TSLA_US) 執行長馬斯克曾揚言全球要建設 10-12 座超級工廠，且為推升電動車產能，計劃全美每州均建超級工廠。目前，特斯拉已在美國、中國、德國建立 4 座整車工廠，但最新消息指出，特斯拉竟然擱置了在東南亞、墨西哥及德國等所有新建工廠的計畫。

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叫停的建廠計畫

東南亞：特斯拉已取消在馬來西亞、泰國和印尼的建廠計畫。馬來西亞貿易部長回應稱，儘管與馬斯克有過討論，但特斯拉並未承諾在當地開設工廠。

針對特斯拉叫停建廠，馬來西亞通訊和數位部長法赫米 · 法齊勒也直言，「這不是政府的錯，這是一個商業決策，因為特斯拉發現在激烈的競爭環境下，中國公司有不同的（商業）模式，能生產更有性價比的產品。」

墨西哥：特斯拉原定於 2023 年 3 月宣布的墨西哥「超級工廠」計畫已於 2023 年底暫停，馬斯克今年 7 月表示將等到 11 月美國總統選舉結束後再考慮進一步行動。

該工廠獲得墨西哥政府大量援助，且本預期該工廠 2026 開始生產，但在 2023 年底就因為高利率影響而宣布項目延期。

德國：儘管德國勃蘭登堡州的環保部門已批准特斯拉擴建柏林工廠的申請，特斯拉卻表示，如果市場需求不明確，將不會進行擴建。但特斯拉在考量電動車銷量後稱，仍看好柏林工廠前景，「市場應可再次回暖，只是時間和速度的問題。」

叫停原因

專家分析特斯拉叫停建廠計畫的原因主要包括：

市場競爭加劇：特斯拉面對來自中國、日本等汽車公司的激烈競爭，尤其是在東南亞市場，這些車企的價格策略使得特斯拉在當地的建廠計畫變得更加謹慎。

需求疲軟：全球電動車市場增速放緩，特斯拉的銷量增長遇阻，這使得擴產的壓力加大。

宏觀經濟因素：墨西哥的建廠計畫受到美國政治環境的影響，未來的商貿政策仍存在不確定性。

基礎設施不足：東南亞市場雖具潛力，但當地的電動車基礎設施尚不完善，意味著效率不夠高，影響了特斯拉的擴張決策。

前奧緯諮詢董事合夥人張君毅分析，歐盟對中國電動車加徵關稅，對中國電動車零件企業也將產生影響，而特斯拉的許多零件來自中國。全球地緣政治、貿易策略等正密集變化，伺機而動才是最穩健的打法，因而特斯拉暫緩擴產的策略短期內不會改變。

根據統計，2021～2023 年，特斯拉全球銷售成長持續放緩，全年的年增率逐年下降，分別為 87%、40% 和 38%，今年第一季度交付量甚至年減 8.3% ，成為其近 4 年來首次季度銷量年率下滑。銷量成長遇阻，擴產顯然不是明智之舉。

雖然特斯拉暫停了建廠計畫，但仍在尋求與東南亞國家政府在充電站建設等領域的合作，以擴大其市場競爭力。

專家指出，特斯拉的長期目標依然是年產 2000 萬輛汽車，但全球形勢複雜，未來的發展路徑仍需密切關注。

保隆科技總裁張祖秋認為，馬斯克還在佈局 Robotaxi、SpaceX、solar city、星鏈、機器人計程車等等，所以也不能只以一家汽車廠商的視角來看特斯拉。