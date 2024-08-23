毛利率勝特斯拉！小米SU7每賣1輛虧逾27萬 創辦人霸氣回應：這只是開始

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-23 14:42

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小米週三 (21 日) 公布今年第二季財報時首次披露小米汽車業績，交付 2 萬 7307 輛汽車，營收 62 億，毛利率 15%，但即便銷量可觀，小米汽車業務在首個季度仍面臨虧損挑戰，總計虧損 18 億人民幣，每賣一輛便虧逾 6 萬人民幣(約 27.3 萬台幣)，對此小米創辦人雷軍霸氣回應稱這只是開始。

作為首款交付車型的小米 SU7 的單車平均銷售金額 (ASP) 為人民幣 22 萬 8644 元(約 103.9 萬台幣)，但即便虧損，自 4 月 3 日起便開始交付的小米汽車毛利率達到 15.4%，超出市場預期，展現出不錯的成本控制能力。

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《晚點 LatePost》，這一毛利率水準優於同期特斯拉 (TSLA-US) 和絕大多數中國同業，落後包括通用汽車 (GM-US) 、本田、豐田在內全球巨頭 5 到 10 個百分點，但扣掉數十億研發費用後，小米造車所屬的創新業務分部仍有 18 億人民幣左右的虧損。

財報會議上，分析師既詫異汽車毛利率為什麼這麼好，也關心之後能否維持。小米總裁盧偉冰說，毛利率表現不錯除因為供應商看好小米汽車預期，給了很多支援，還因為小米避免車海和規模不經濟，堅持爆款策略，最後則是小米把在消費電子產業積累到的經驗和管理能力套用到了汽車行業。

盧偉冰還承諾今年第三、四季毛利率會繼續穩步提升，一方面訂單增加對生產成本的規模經濟，交付的 2.7 萬輛基本只是發佈當天的訂單，另一方面是因為早期交付的訂單包含權益最多。 隨著後續權益常態化、以及產能提升，規模效應也更明顯。

盧偉冰也不忘強調，現階段目標依舊是全力保交付，第二季的階段性成功僅意味著小米汽車在競爭激烈的汽車市場中站住了腳跟，甚至還沒到站穩的程度。

跟同期其他新勢力車廠相比，小米汽車的季度收入處於中游，高於零跑汽車但低於小鵬、極氪等競爭對手。然而，在毛利率方面，小米汽車的表現優於蔚來和零跑，僅次於理想和極氪，展現出在新興汽車市場中的競爭力。

但財報公布後，「小米賣一輛車虧 6 萬多」話題迅速登上微博熱搜，引發廣泛關注。小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍隨即作出回應，他坦言造車之路充滿艱辛，但堅信成功將帶來巨大價值。

針對虧損，雷軍稱小米汽車目前仍處於投入階段，希望大家能夠理解，並在財報公布隔天的自駕直播中強調，小米汽車首份財報「非常不錯」，並指隨著業務規模擴大，小米汽車有望實現損益兩平，呼籲民眾無需過度擔憂。

盧偉冰在財報會議上也解釋虧損主因有二，一是交付規模尚小，未能充分發揮規模效應，另一個則是每輛車的研發投入巨大，需要時間來逐步消化成本。

跟同期其他新勢力車廠相比，小米汽車的季度收入處於中游，高於零跑汽車但低於小鵬、極氪等競爭對手。然而，在毛利率方面，小米汽車的表現優於蔚來和零跑，僅次於理想和極氪，展現出在新興汽車市場中的競爭力。

儘管面臨虧損，小米汽車發展動能依然強勁。財報顯示第二季研發開支的增長主要歸因於汽車業務的投入增加，顯示公司對汽車業務的堅定承諾。小米集團擁有高達 1410 億人民幣的現金儲備，為汽車業務的長期發展提供了堅實財務支援。