不滿特別董事會延長競購等待期 Skydance要求派拉蒙停止與布朗夫曼談判

鉅亨網編譯許家華 2024-08-23 09:08

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《華爾街日報》周四 (22 日) 報導，Skydance Media 正式要求派拉蒙全球 (Paramount Global) (PARA-US) 停止與華納音樂前主席布朗夫曼 ( Edgar Bronfman Jr) 為首的財團進行談判，指控派拉蒙的特別董事會違反了其協議條款，延長了與其他競標者接觸的時間。

布朗夫曼最近提高對派拉蒙的收購價碼，提議以 60 億美元收購其控股股東國家娛樂 (National Amusements) 以及派拉蒙的少數股權 (先前開價為 43 億美元)。

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Skydance 的收購計畫受到布朗夫曼競爭性出價的威脅。Skydance 以律師信函表示：「雖然 Skydance 目前並未行使終止交易協議的權利，但我們保留未來這樣做的權利。」

派拉蒙周四交易時間上漲 0.81%，盤後下跌 1% 以上，報每股 11.03 美元。

派拉蒙的特別董事會以及布朗夫曼的發言人均未對此事發表評論，而 Skydance Media 的發言人也未能立即回應。