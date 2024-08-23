不滿特別董事會延長競購等待期 Skydance要求派拉蒙停止與布朗夫曼談判
鉅亨網編譯許家華 2024-08-23 09:08
《華爾街日報》周四 (22 日) 報導，Skydance Media 正式要求派拉蒙全球 (Paramount Global) (PARA-US) 停止與華納音樂前主席布朗夫曼 ( Edgar Bronfman Jr) 為首的財團進行談判，指控派拉蒙的特別董事會違反了其協議條款，延長了與其他競標者接觸的時間。
布朗夫曼最近提高對派拉蒙的收購價碼，提議以 60 億美元收購其控股股東國家娛樂 (National Amusements) 以及派拉蒙的少數股權 (先前開價為 43 億美元)。
Skydance 的收購計畫受到布朗夫曼競爭性出價的威脅。Skydance 以律師信函表示：「雖然 Skydance 目前並未行使終止交易協議的權利，但我們保留未來這樣做的權利。」
派拉蒙周四交易時間上漲 0.81%，盤後下跌 1% 以上，報每股 11.03 美元。
派拉蒙的特別董事會以及布朗夫曼的發言人均未對此事發表評論，而 Skydance Media 的發言人也未能立即回應。
《華爾街日報》報導指出，派拉蒙的特別董事會已將原定於 8 月 21 日止的競購等待期 (go shop) 延長至 9 月 5 日。若派拉蒙全球選擇其他併購方案，須向 Skydance 支付 4 億美元違約金。
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