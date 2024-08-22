雲豹能源攜宏碁等業者 組ESG能源管理聯盟進軍越南

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-22 16:43

‌



能源大廠雲豹能源 (6869-TW) 今 (22) 日宣布，結盟宏碁(2353-TW)、物聯網新創發條橘子等企業，共同簽署合作備忘錄(MOU)，聯手組成「ESG 能源管理聯盟」，並於越南胡志明市舉辦「贏戰 ESG 浪潮：產業淨零轉型創新局」聯合產品發表會，宣示進軍越南市場，提供全方位綠能及減碳方案，協助越南台商強化永續競爭力。

雲豹能源指出，全球永續發展趨勢已從 ESG 風險管理，提升為強化企業韌性與轉型，隨越南經濟飛速成長，用電供不應求，台商企業積極尋求綠色能源解方。

‌



雲豹能源副總譚宇軒表示，越南經濟高速成長，是許多台商眼中海外市場之熱門選項，為打入國際綠色供應鏈，當地綠能發展勢在必行，雲豹能源作為台灣再生能源整合先鋒，將台灣經驗帶入越南，於越南設立子公司源利新能源在地深耕，協助台商企業採用太陽能發電、直接購售電等方式投入能源轉型，聯手上下游供應鏈，全方位建立歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 因應對策。

此次，雲豹能源、宏碁、發條橘子等企業共組「ESG 能源管理聯盟」，於越南胡志明市舉辦聯合產品發表會，以 ESG 及能源管理為主題，展示一系列從 ISO 認證、能源管理系統 (EMS) 導入、再生能源多元應用等完整方案，協助越南台商在全球 ESG 浪潮中實現永續轉型與淨零排放目標。

雲豹能源在新南向政策下，採取「母雞帶小雞」的策略，結合品牌實力與新創活力，提供台商全方位服務，包括發條橘子結合科技大廠推出 EMS 能源管理系統，專注於生產流程管理物聯網自動化整合，助力企業提高生產效率。

雲豹能源提供太陽能投資、建置、維運一條龍綠能方案，為企業量身打造多元綠電轉供服務；永續管理顧問公司成創永續開設 ISO 14064、14067、50001 等輔導與相關課程，以及 CBAM 申報服務；AI 物聯網節能科技公司台灣愛淨提供冰水主機與熱泵系統的效能改善及建置服務。